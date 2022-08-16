زوج في دعوى نشوز: «الجيران بيضحكوا عليها وبياخدوا خزين البيت»

وقف شاب في منتصف العشرينات من عمره، ينتظر الحاجب ليخرج وينادي على دوره للدخول لقاضي محكمة الأسرة ليروي له سبب دعوى النشوز التي أقامها ضد زوجته العشرينية، بعد أن اكتشف خوفها من الجيران وأنها ضعيفة الشخصية ولا ترغب في تنفيذ أوامره، على حد قوله في صحيفة الدعوى، وبعد أن لجأ لمكتب التسوية مرتين وتصالحا أمام الخبراء، إلا أنها لم تغير طباعها، وفي المرة الثالثة أصر أن يحرك الدعوى ضدها بعد أن استنزف معها كافة الحلول.

الزوج يحكي لمحكمة الأسرة تفاصيل زيجته

روى الزوج لقاضي محكمة الأسرة تفاصيل زيجته التي أرقت حياته كما وصفها في الدعوى، قائلًا: «إن بعد رفض والدته للفتاة الذي وقع في حبها وقرر خطبتها بحجة أنها ليست على معرفة بعائلتها، قررت نيابة عنه، أن تخطب له قريبة جارته لأنها على معرفة بها منذ صغرها وأقنعته أنها مناسبة له وللعائلة وحددت موعدا ليتعرفا على بعضهما، لكنه تفاجأ بأنها خطبتها له وحددت موعد الخطبة، ولم يتمكن من الرفض وقتها حتى لا يكسر بخاطر الفتاة»، مضيفًا أنه استلطف الفتاة في اللقاء الأول واعتقد أنها هادئة الطباع، ومع الوقت بدأ يشعر أنها ضعيفة الشخصية، ولا تجيد اتخاذ أي قرار في حياتها، وبعد عام وعدة أشهر أنهى تجهيزات الشقة وتمت الزيجة.

الزوج: ضعيفة الشخصية أمام الجيران

وعن حياتهما بعد الزواج، قال الزوج خلال حديثه لقاضي محكمة الأسرة، إنه منذ الشهر الأول لاحظ أنها غير مؤهلة لإدارة المنزل، وبدأ يعلمها كل شيء، ويدمجها مع والدته وشقيقاته حتى تتعلم وتقوى شخصيتها، ومع الوقت لاحظ أنها لا تستجيب لأي شيء، ولاحظ صداقاتها الجديدة مع جيرانهم، وسعد لأنها كونت علاقات، لكنه بعد فترة لاحظ أسلوبهم الغريب وأنهم يستغلون طيبتها، ويتدخلوا في شئونهم الخاصة وينصحوها بعصيان أوامره، وبدأ يشرح لها طبيعة الحياة والعلاقات، وأن كل منهن لها حياتها الخاصة وتديرها حسب رغبتها، فضلًا عن أنهن يستغلون كرمها ويطلبن منها خزين من المنزل بشكل متكرر، بحجة أن حالتهم المادية سيئة، وعندما بدأ يرفض ذلك بدأت تتشاجر معه.

دعوى نشوز بعد 11 شهرا

وعن سبب دعوى النشوز التي أقامها بعد 11 شهرا من زواجهما، قال الزوج لقاضي محكمة الأسرة: «الأمر زاد عن حده، وهي مش بتسمع الكلام وقولتلها أكتر من مرة متديش حد حاجة، لدرجة إن الخزين بقى يخلص في أول أسبوع من الشهر، ولما اشتكي تغضب، ولما المشاكل كترت ووصلت للمحكمة اتصالحنا مرتين عند مكتب التسوية ووعدتني إنها هتسمع الكلام، وآخر مرة اكتشفت أنها بقت تدي بطاقة التموين لكل واحدة من الجيران مرة، ولما تخانقت معاها سابت البيت».

وأنهيى الزوج حديثة أمام قاضي محكمة الأسرة بروض الفرج، بأنه فاض به الكيل من تصرفاتها، فأقام ضدها دعوى نشوز حملت رقم 4142.