«اقتصادية قناة السويس» تستعد لجولة ترويجية لجذب الاستثمارات الفيتنامية

استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، نجوين هوي دونج، سفير فيتنام بالقاهرة، في إطار الاستعدادات للجولة الترويجية لوفد الهيئة، في الفترة من 12 حتى 17 مارس الجاري، لطرق أبواب الاستثمار في العاصمة هانوي الفيتنامية، ولعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة أمام الشركات الفيتنامية العاملة في المنسوجات والسيارات والإطارات والاتصالات وغيرها تلك المستهدف توطينها بالمناطق الصناعية .

وتأتي الجولة ضمن الجولات الترويجية التي تنفذها الهيئة لتعريف مجتمع الأعمال الدولي بالفرص الاستثمارية المتاحة داخل نطاقها، وتعد أولى الجولات الآسيوية لرئيس الهيئة.

وخلال الاجتماع، أوضح رئيس الهيئة أنّ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت تملك مميزات إضافية إلى جانب موقعها المتميز، تتمثل في البنية التحتية التي تتمتع بها المناطق الصناعية وشبكة الطرق العملاقة التي تربط المنطقة بالسوق المحلية، فضلا عن رقمنة الخدمات المقدمة للمستثمرين لضمان مواكبتها لأفضل المعايير العالمية، ما يدعم نفاذ المنتجات للأسواق العالمية وتصدير واستيراد المواد الخام والمنتجات من وإلى المنطقة الاقتصادية.

أهمية اللقاء مع مجتمع الأعمال الفيتنامي

وتطرق الاجتماع إلى أهمية اللقاء مع مجتمع الأعمال الفيتنامي للتباحث حول سبل التعاون في القطاعات الصناعية والخدمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تولي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اهتماما كبيرا لواحد وعشرين قطاعا اقتصاديا، تأتي على رأسها صناعات الوقود الأخضر والصناعات المكملة والمغذية له، إلى جانب سعي الهيئة لتوطين الصناعات التكنولوجية بالمنطقة الصناعية بوادي التكنولوجيا في شرق الإسماعيلية، والسعي لتوطين الصناعات الغذائية والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، خاصة وأنّ دولة فيتنام تتميز بتقدم ملحوظ في هذه الصناعات، ما يدعم إمكانية التعاون المثمر بين الشركات الفيتنامية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في هذه الصناعات.

الجولات الترويجية لدعم فرص الاستثمار

يذكر أنّ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تقوم بعدد من الجولات الترويجية لدعم فرص الاستثمار المتاحة داخل نطاقها في الموانئ أو المناطق اللوجيستية أو المناطق الصناعية من خلال العديد من الحوافز والفرص الاستثمارية التي تمنحها لشركائها إضافة إلى موقعها المتميز وجاهزيتها لاستقبال أنواع الصناعات نظرا لقربها من المواد الخام والأسواق المستهلكة على حد سواء.