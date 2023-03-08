الحكومة: لا صحة لفرض رسوم جديدة على السحب النقدي من البطاقات البنكية

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن إصدار البنك المركزي قرارا بفرض رسوم على عمليات السحب لجميع البطاقات البنكية من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM، تتراوح من 20 إلى 50 جنيها، موضحا أنّه تواصل مع البنك المركزي، الذي أكد أنّه لا حقيقة لما تردد جملة وتفصيلا.

وأوضح البنك المركزي، بحسب بيان عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنّه لا صحة لفرض رسوم جديدة على عمليات السحب النقدي من البطاقات البنكية مسبقة الدفع Prepaid card وبطاقات الخصم المباشر Debit card، من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM، حيث يتم السحب مجانا دون أي رسوم من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك المصدر للبطاقة، وبرسوم لا تزيد عن 5 جنيهات من أي ماكينة أخرى غير تابعة للبنك.

وأضاف البنك المركزي، أنّه فيما يتعلق ببطاقات الائتمان Credit card التي تمثل نسبتها نحو 7% من إجمالي عدد البطاقات البنكية في السوق المصري، فيتم تحديد رسوم السحب النقدي الخاصة بها من خلال البنك المصدر للبطاقة، بهدف استخدام تلك البطاقات في الأغراض المخصصة لها، وتحفيز المجتمع على استخدامها في عمليات المشتريات إلكترونيا بدلا من التعامل النقدي.

وناشد البنك المركزي، المواطنين، عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المزيفة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، كما ناشد المركز، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين والتأثير سلبا على الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام واتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء 01155508688 -01155508851 على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني rumors@idsc.net.eg.