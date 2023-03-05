مجلس الوزراء ينشر سعر الأرز المعبأ والسائب اليوم

كشفت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، أسعار العديد من السلع الغذائية اليوم الأحد الموافق 5 مارس الجاري، ومن بينها سعر الأرز المعبأ والسائب نظرا لاهتمام قطاع عريض بسعر السلعة المهمة التي يتم تناولها بشكل يومي.

ووفق بوابة الأسعار، ترصد «الوطن» سعر الأرز المعبأ والسائب اليوم الأحد فضلا عن أغلب أسعار الحبوب والبقوليات، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

سعر الأرز المعبأ والسائب اليوم

وذكرت البوابة أن سعر الأرز المعبأ يصل نحو 22.15 جنيه وأن أدنى سعر سجل 20.24 جنيه وأعلى 22.93 جنيه، فيما سجل السائب منه سعر 22.14 جنيه للكيلو.

أسعار أبرز البقوليات اليوم

- سعر الفول المعبأ اليوم متوسط سعر السلعة 36.9 جنيه.

- سعر مكرونة معبأة / كيلو 21.84 جنيه.

- سعر العدس المعبأ (صحيح) / كيلو 46.08 جنيه.

- سعر المكرونة السائبة / كيلو 19.35 جنيه .

- سعر الفول الصحيح السائب / كيلو 33.79 جنيه.

- سعر القمح الصلب المحلي / طن 10318.18 جنيه.

أرخص أنواع الخضروات اليوم الأحد

وأشارت البوابة إلى أن بعض أسعار الخضروات سجلت اليوم 5 مارس قيمة مخفضة والتي تم رصدها في منافذ القوات المسلحة حيث سجلت الطماطم أقل سعر7.67 جنيه / كيلو والبطاطس أقل سعر 8 جنيهات / كيلو والليمون البلدي أقل سعر 10 جنيهات / كيلو، والبامية أقل سعر 26 جنيها / كيلو.