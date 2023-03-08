مدبولي: الدولة تحمّلت جانبا كبيرا من تداعيات الأزمة العالمية.. وتعي ما يتحمله المواطن

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الدولة المصرية تحمّلت على مدار الأزمة العالمية، جزءا كبيرا جدا من العبء نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأساسية، خاصة القمح والسلع التموينية والمواد البترولية، موضحا أنّ الدولة ما زالت تدعم جانبا كبيرا منها، خاصة السولار وأنبوبة البوتجاز، حرصا على مساندة المواطنين وحمايتهم اجتماعيا.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي منعقد حاليا، أنّ السلع التموينية والخبز، تكلّف الدولة هذا العام 54 مليار جنيه، وعبء للمواد البترولية 45 مليار جنيه، كما كان دعم الخبز 97 مليار، أُضيف إليها 54 مليارا أخرى، مشددا على أنّ الدولة المصرية تتابع نبض الشارع وتعي جيدا ما يتحمله المواطن المصري، وتحاول مساعدة في هذه المرحلة الدقيقة.