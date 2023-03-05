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عاجل.. مدبولي يستقبل رئيس الوزراء العراقي في مطار القاهرة

كتب:

محمد مجدي
11:10 ص | الأحد 05 مارس 2023
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم في مطار القاهرة الدولي، رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق، محمد شياع السوداني، الذي يزور مصر زيارة رسمية.

ويضم الوفد الوزاري المرافق لرئيس وزراء العراق، الدكتور فؤاد محمد حسين، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وأثير داود سلمان، وزير التجارة.

وأُقيمت مراسم استقبال رسمية لرئيس الوزراء العراقي والوفد المرافق، عقب وصوله مطار القاهرة، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، رئيس بعثة الشرف.

ومن المقرر أن يعقد مدبولي والسوداني جلسة مباحثات، لمناقشة مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين مصر والعراق، ومقترحات تعزيز التعاون بين البلدين، بما في ذلك موضوعات التعاون الثلاثي مع الأردن الشقيق.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.