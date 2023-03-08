«مدبولي»: موازنة 2023-2024 تنحاز لبند الحماية الاجتماعية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الموازنة الجديدة لعام 2023-2024 ستنحاز إلى بند الحماية الاجتماعية، وستذهب أغلب مخصصاتها لهذا البند خلال الفترة المقبلة، لذا أسرعت الحكومة بإقرار القوانين الخاصة بإطلاق الحزم التي أعلنها الرئيس السيسي من قبل.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي على الهواء مباشرة، أنّ الدولة حريصة على حل مشكلات المستثمرين على الأرض، وأنشأت وحدة لحل مشكلات المستثمرين تحت إشراف رئيس الوزراء مباشرة، وبعضوية مستشاري مجلس الوزراء، وكل الجهات السيادية والرقابية الموجودة في الدولة.

وتابع رئيس الوزراء، أنّ لجنة حل مشكلات المستثمرين تجتمع أسبوعيا، ويحق لها اتخاذ قرارات سريعة وحاسمة لحل مشكلات الاستثمار، وشجعنا المستثمرين للتقديم عليها، وأطلقنا بوابة إلكترونية لذات الغرض.

وأوضح مدبولي، أنّ اللجنة تلقت 1615 شكوى، تم البت في 1260 منها بواقع 80% من حجم الشكاوى الواردة لبوابة الشكاوى الحكومية، منها 1000 صدر قرار بها لصالح المستثمر.