رئيس الوزراء: مليون أسرة جديدة تستفيد من الحزم الاجتماعية الاستثنائية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن القيادة السياسية أضافت خلال هذا العام مليون أسرة جديدة للاستفادة من الحزم الاجتماعية التي أطلقتها الدولة، مشيرا إلى أن الدولة أطلقت حزمة استثنائية خلال العام الماضي، وجرت زيادة عدد الأسر المستفيدة من 4.1 مليون أسرة إلى 5 ملايين أسرة.

مدبولي: ربع سكان مصر يستفيدون من الحزم الاجتماعية

وأضاف «مدبولي» خلال كلمته على هامش اجتماع مجلس الوزراء من العاصمة الإدارية، أن الدولة نجحت في زيادة عدد الأسر المستفيدة من معاشات تكافل وكرامة، «لو اتكلمنا إن متوسط الأسرة من 4 لـ 5 أفراد، يعني كده بنتكلم في 25 مليون نسمة، يعني ربع سكان مصر مستفيدين من الحزمة، ودي كانت خطوة مهمة للتوسع في العدد».

وتابع: «طبقا لتوجيهات الرئيس هنرفع قيمة المعاش نفسه، لأن الرقم اللي كان موجود مع التعويم اللي حصل والتضخم لازم كنا نرفع القيمة لمساعدة الأسر، واحنا زودنا الأعداد والمقرر المالي لهم، وده كبرنامج بات جزءًا من الحماية الاجتماعية للدولة المصرية».