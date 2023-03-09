تقرير أمريكي يتوقع إجراء كوريا الشمالية لتجربة نووية قريبا

توقع تقرير استخباراتي أمريكي، أن يجري الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، تجربة نووية جديدة، في إطار سعيه لبناء ترسانة نووية، يعتبرها الضامن الأكبر لنظام حكمه.

قوّة كل تجربة نووية أكبر من السابقة

وبحسب سكاي نيوز، فإن كوريا الشمالية أجرت 6 تجارب نووية منذ عام 2006، وكانت قوّة كل تجربة أكبر من السابقة، وأن آخر تجربة كانت عام 2017.

وكشف التقرير السنوي لتقييم المخاطر لعام 2023، الصادر عن مكتب مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية، عن احتمال مضي كيم قدما في إطلاق صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية، وذلك في إطار جهود تحسين الاختبارات الصاروخية لكوريا الشمالية، مؤكدا أنها تستعد على الأرجح لاختبار جهاز نووي لتعزيز أهدافها المعلنة للتحديث العسكري.

أسلحة نووية وصواريخ بالستية عابرة للقارات

وأكد التقرير أن زعيم كوريا الشمالية يعتبر على نحو شبه مؤكد، أن الأسلحة النووية والصواريخ البالستية العابرة للقارات هي الضامن الأكبر لنظام حكمه الاستبدادي، وأنه لا نية لديه للتخلي عن تلك البرامج؛ إذ يعتقد أنه على مر الوقت سيحظى بقبول دولي كقوة نووية".

وبحسب التقرير، تعتمد كوريا الشمالية في تمويل برنامجها النووي جزئيا على عائدات أنشطة إجرامية، بما في ذلك سرقة العملات المشفّرة.