كوريا الشمالية تطلق 4 صواريخ «كروز» ضمن اختبارات قوى الردع النووي

أعلنت كوريا الشمالية، تنفيذ مناورة تدريبية لإطلاق صاروخ «كروز»، إستراتيجي، مع إظهار الوضع الحربي للقوات القتالية النووية في البلاد بوضوح، وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية الرسمية «يونهاب»، عن وسائل الإعلام الرسمية الكورية.

إطلاق 4 صواريخ «كروز»

وأعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أن وحدة فرعية من وحدة صواريخ كروز الاستراتيجية لكوريا الشمالية أطلقت أربعة صواريخ كروز استراتيجية من نوع «هواسال -2»، من منطقة شمال شرق مدينة كيم تشيك في إقليم هامغيونغ الشمالي باتجاه البحر الشرقي فجر يوم الخميس.

وأعلنت كوريا الشمالية أن صواريخ كروز الاستراتيجية الأربعة أصابت بدقة الهدف المحدد مسبقًا على البحر الشرقي لكوريا بعد أن طارت في ثماني مدارات طيران على شكل بيضاوي لمسافة 2000 كيلومتر لمدة 10,208 ثانية إلى 10,224 ثانية.

التدريبات أثبتت موثوقية نظام الأسلحة

وأوضحت «بيونج يانج»، أن التدريبات أثبتت موثوقية نظام الأسلحة ووضع الاستجابة السريعة لوحدات صواريخ كروز الاستراتيجية التي تشكل إحدى القوى الرئيسية للرادع النووي لكوريا الشمالية، وأن التدريبات أظهرت بوضوح مجددا الوضع الحربي للقوات القتالية النووية لكوريا الشمالية التي تعزز بشتى الطرق قدرتها على الهجوم النووي المضاد الفتاك ضد القوات المعادية.