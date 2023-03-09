والدة أحد الشهداء تبكي متأثرة بالفيلم التسجيلي في فعاليات «يوم الشهيد»

تأثرت والدة أحد الشهداء وأجهشت بالبكاء، خلال عرض فيلم تسجيلي عن تضحيات الشهداء، ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي عُرضت على شاشة «إكسترا نيوز».

وتضمن الفيلم التسجيلي مشاهد وقصصًا عن تضحيات الشهداء، بالتزامن مع احتفال القوات المسلحة المصرية بـ«يوم الشهيد»، والذي يوافق يوم 9 مارس من كل عام، تخليدًا لأرواح الشهداء، والتذكير بالتضحيات التي قاموا بها في سبيل الحفاظ على الوطن.

ويأتي الاحتفال تزامنًا مع ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض يوم 9 مارس 1969، والذي ضرب أروع مثال على التواجد في خط المواجهة فكان دائما في الصفوف الأمامية، تأكيدًا على تلاحم القائد مع جنوده في الميدان.