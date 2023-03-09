الرئيس السيسي لأمهات شهداء «مثلث القيادة»: «سعيد برؤيتكم.. شرفتونا»

رحّب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأمهات شهداء «مثلث القيادة» ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة احتفالية «يوم الشهيد»، وقال: «أهلًا وسهلًا بيكم.. شرفتونا وسعيد إني اتشرفت بأني أشوفكم النهارده».

وتابع الرئيس: «يمكن لما الأبطال استشهدوا كانت الدنيا لم تكن واضحة، وكانت كل الناس خايفة، وكل يوم نصحى على عمل كبير بيحصل، ودماء أبناءنا بتنزف وأرواح بتروح عند ربنا.. أنا عاوز أفكركم بالتمن ده اللي أبناءنا دفعوه، واللي أنتم قدّمتوه وإحنا مش هنقدر نعوّضكم عليه، اللي هيعوضكم عليه ربنا، ربنا وحده هو اللي هيعوض أسر الشهدا، والأم بالذات».

وواصل: «أنا».

وردّت والدة أحد الشهداء: «ده الشرف لينا إحنا، ده كرم من عند ربنا، ربنا كرّم العباد بالشهادة، ولا تحسبنّ الذين قتلوا في سبيل الله أمواتًا بل أحياء عند ربهم يرزقون».

وتابعت والدة شهيد: «الدنيا مش مستاهلة طولها زي عرضها، ولادنا كرّمونا في الدنيا، وكرّمونا في الآخرة وفخر لينا، ابني كان كاتب في الأجندة، عاوز استشهد في سيناء، وربنا نولهاله».