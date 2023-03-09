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السيسي يشهد الفيلم التسجيلي «مثلث القيادة» خلال احتفالية يوم الشهيد

كتب:

محمد عزالدين
10:40 ص | الخميس 09 مارس 2023
جزء من الفيلم التسجيلي

جزء من الفيلم التسجيلي

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلما تسجيليا عن 3 من فرسان مصر وخيرة شبابها، جمعهم القدر في يوم واحد ومشهد واحد في يوم التخرج بمثلث القيادة، وهم يسلمون العلم لبعضهم البعض، الأول هو الرائد مصطفى حجاجي مساعد الدفعة 103 حربية، والثاني هو الرائد البطل محمد علي العزب مساعد الدفعة 104 حربية، والثالث فهو الرائد البطل عماد الدين أبورجيلة حامل العلم.

وعلق العميد ياسر وهبة على الفيلم التسجيلي، الذي عرض خلال الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة بحضور الرئيس السيسي: «لم يعلم هؤلاء الأبطال أنّ القدر الذي جمعهم يوم التخرج في ذلك المشهد هو نفس القدر الذي يخبأ لهم أمر ما سيخلد أسماءهم في سجلات الشرف».

يذكر أنّ الفيلم التسجيلي بعنوان «مثلث القيادة»، من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويأتي الاحتفال تزامنا مع ذكرى استشهاد الفريق أول عبدالمنعم رياض يوم 9 مارس 1969، والذي ضرب أروع مثالا على التواجد في خط المواجهة فكان دائما في الصفوف الأمامية، تأكيد على تلاحم القائد مع جنوده في الميدان.

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بقلم محمد عزالدين