الرئيس يُكرم أسماء الشهداء ومصابي العمليات وأسرهم: «ولادنا مصدر فخر وربنا يحمي مصر وشبابها»

شهدت فعاليات الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة احتفالات بمناسبة يوم الشهيد، وتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسى لأسر الشهداء ومصابى العمليات، ووجهت والدة الجندى الشهيد أحمد سمير الشحات بعد تكريمها الشكر للرئيس السيسى، قائلة إنها رأت نجلها منذ فترة فى المنام، وقال لها إنه سيرسل لها هدية عيد الأم.

والدة الشهيد أحمد الشحات: ابني زارني في المنام وقال هيبعت لي هدية عيد الأم

وأضافت أم الشهيد أنها لم تفهم ما رأته فى المنام، وبعدها بفترة استقبلت اتصالاً هاتفياً لإبلاغها بتكريمها فى احتفالية يوم الشهيد، متابعة: «أحيى والدة كل شهيد، وأقول لها كل عام وأنتِ بخير، وأنا على يقين إن ابنى يرانى الآن، أقول له يا حبيبى ونور عينى، وصلتنى هديتك، وأشكر الرئيس السيسى».

والد الشهيد أحمد بهجت رزق: الرئيس السيسي في قلب كل مصري

وقال والد الشهيد رائد أحمد بهجت مناع، فى كلمة بعد تكريم اسم ابنه الشهيد، إنه سعيد بتكريم ابنه اليوم بعد تحرير سيناء، متابعاً: «ابنى قالها إن سيناء قدامها سنة واحدة وهتطهر من الإرهاب، ابنى كان مساعد قارئ الدفعة 105 حربية، وربنا يرحم المشير محمد حسين طنطاوى، اللى قال لى إن هيبقى ليك ظابط وهيبقى ليك شأن، ابنى قال وصيته قبل استشهاده بأيام قليلة، ويشهد الله أننى لم أتخاذل فى تأدية واجبى فلا تتخاذلوا فى الدفاع عن وطنكم، فهناك من لا يتخاذل فى خراب الأوطان، ونعم نعلم أنكم لن تتخاذلوا فى الدفاع عن الوطن بقيادة الرئيس السيسى، لأنه فى كل قلب مصرى على أرض الوطن يسعد بسعادتهم ويحزن لحزنهم وأشكره وأشكركم جميعاً».

الدة الشهيد المقدم أمير إبراهيم: «ولادنا كلهم فدا مصر»

وألقت والدة الشهيد المقدم أمير إبراهيم عوض الله، كلمة عقب تكريمها، قائلة: «فخورة بنجلى، ومصر كلها فخورة به، ونحن فى مصر نعيش برضا الله عز وجل، وفى حماية الرئيس السيسى، بارك الله فى عمره وحفظه لمصر».

وأضافت والدة الشهيد أن نجلها عاش فى سيناء 11 عاماً، منذ تخرجه فى 2011 حتى استشهاده، وقبل استشهاده بيوم ترقى إلى رتبة رائد فى الأول من يوليو، وفى 2 يوليو استشهد، وحصل على الرتبة الأعلى، والتكريم عند الله».

وتابعت والدة الشهيد: «ابنى كان أول فرحتى وحياتى ودنيتى، لكنه ذهب إلى المولى عز وجل، وأدعو الله أن يحمى مصر وشبابها، ويبارك فى عمر الرئيس»، مضيفة: «بنفتخر إننا مصريين، وولادنا مش واحد ولا اتنين، لكن ملايين، وكلهم فداكِ يا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر».

«بلال» ابن الشهيد محمد جمال: «هبقى ظابط عشان أجيب حق بابا»

وقال الطفل «بلال» ابن الشهيد محمد جمال محمد الأشقر، إن والده استشهد فى سيناء عندما كان فى عمر سنة وشهرين، ولم يره لكنه يسمع عن بطولاته من جدته وأصحاب والده، «جدتى وأصحاب بابا دائماً يقولوا لى بابا كان بطل وعمره ما خاف»، موضحاً أن والدته توفيت أثناء أدائها فريضة الحج فى السعودية بعد استشهاد والده بـ6 أشهر».

وأشار ابن الشهيد محمد جمال محمد الأشقر إلى أنه كان يحلم بالعيش مع أبيه وأمه، قائلاً: «كان نفسى أعيش معاكم، لكن ربنا عايز كده وأنا مش زعلان، أنا عايزكم تكونوا مبسوطين فى الجنة، أنا بكتب لكم جوابات وبقولكم وحشتونى أوى، اطمنوا عليّا أنا هكبر وهبقى ظابط أجيب حق بابا وأحقق حلم ماما».

نجل الشهيد محمد عبدالمتجلي يؤدي التحية العسكرية للرئيس خلال تكريم والده

وأدى نجل الشهيد عميد أركان حرب محمد محمود محمد عبدالمتجلى، التحية العسكرية للرئيس، وبدا على الرئيس التأثر بكلمة الطفل نجل الشهيد محمد جمال محمد الأشقر، خلال تسليمه تكريم والده.

وقبل فقرة التكريم شهد الرئيس فقرة فنية غنائية، وهى عبارة عن مجموعة من الأغانى الوطنية يقدمها الشباب ومجموعة من الفنانين، منهم المطرب محمد شاهين، وسارة سحاب، كما أدى الفنان أحمد سعد، أغنية «جاهزين»، فيما قدّم المطرب وائل الفشنى فقرة غنائية، وأدت الفنانة مى فاروق أغنية «مصر أمانة».

وشهد الرئيس فيلماً تسجيلياً بعنوان «سيناء ملحمة التضحية والبناء»، من إنتاج إدارة الشئون المعنوية، ويسلط الفيلم الضوء على جهود القوات المسلحة فى التصدى للجماعات الإرهابية فى سيناء خلال السنوات الماضية، وغلق المنافذ والمسارب الحدودية، وفرض حصار محكم على مناطق العمليات، وعلى امتداد ساحل البحر المتوسط.