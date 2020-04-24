مشروع قانون بالبرلمان لاعتبار ضحايا الأوبئة من شهداء العمليات الحربية

تقدم النائب طلعت خليل، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018، والخاص بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

وقال خليل، في المذكرة الشارحة لمشروع القانون، إن الهدف من تعديل القانون كي يستوعب هذا الصندوق ضحايا الأوبئة ومصابي أعمال المكافحة سواء بالنسبة لفيروس كورونا أو غيره من الأوبئة العامة، وذلك باعتبار المتوفين أو المصابين من جراء إسعاف ضحايا فيروس كورونا، بمثابة شهداء أو مصابي مكافحة الأوبئة تسرى عليهم أحكام هذا القانون.

وحصل خليل على توقيع 63 نائبا على مشروع القانون ما يجعله مستوفيا الشروط، مطالبا الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب بإحالته إلى اللجنة المختصة لمناقشته وسرعة إقراره.

وتضمنت التعديلات مسمى القانون بحيث تضاف عبارة مكافحة الأوبئة، واستبدلت نصوص المواد الأولى من قانون الإصدار والبند رقم 3 من المادة 1، وتعديلات المواد 2، 3، 4، 6، 8 كما تعدل عنوان الفصل الثالث والمادتين 14، 15 منه.

وأشار خليل إلى أنه لما كانت المستشفيات في مصر يتبع بعضها وزارة الصحة أو التعليم العالي أو الدفاع والإنتاج الحربي أو الداخلية، فلقد نصت البنود والفقرات المستحدثة على اعتبار أي حالة وفاة أو إصابة في أطقم هذه المستشفيات بمثابة شهيد أو مصاب سواء أكان طبيبا أو صيدلانياً أو ممرضا أو مسعفاً أو سائق سيارات الإسعاف أو إداريا أو عاملا، ويصدر بأسماء هؤلاء قرار من الوزير المختص التابعة له هذه المستشفيات.

وعن تفاصيل التعديلات الجديدة، أوضح خليل أن يستبدل مسمى القانون رقم 16 لسنة 2018 بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا مفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية ومكافحة الأوبئة وأسرهم.

وينص القانون في مادته الأولى على أن تسري أحكام القانون المرافق على الشهداء ومن في حكمهم، وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين ومكافحة الأوبئة وأسرهم، المتمتعين بالجنسية المصرية، ممن استشهدوا أو فقدوا حياتهم أو تم فقدهم أو أصيبوا بعد العمل بالدستور، ويصدر قرار باعتبارهم كذلك وفقاً لأحكام القانون المرافق، وبالضوابط والإجراءات الصادرة تطبيقاً له.