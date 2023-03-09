حسام غالي مفاجأة حلقة «كابيتانو مصر»: «كل تمرينة فرصة ليك إنك تبقى أحسن»

فاجأ حسام غالي، لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، مواهب «كابيتانو مصر» ووجه لهم عددا من النصائح.

وقال غالي: «أنتوا بتلعب على مركز التالت والرابع، ودا مركز ولازم تخلص البطولة في مركز كويس، وإنك تقدر تاخد ميدالية ودي فرصة كويسة، واستمتعوا بالكورة، وابذلوا أقصى حاجة عندكم كل يوم، وكل تمرينة فرصة ليك إنك تبقى أحسن، ولازم تستفادوا من أراء وتجارب مدربينكم وأي كلمة تتقالك خزنوها واستفادوا بيها».

وأضاف: «لازم يبقى ليكم طموح، وعندكم محمد صلاح لسه بيحطم أرقام وعنده رغبة إنه يحطم أرقام السابقين عليه، وفكروا كدا وهتوصلوا».

وبدأ عرض الحلقة الـ23 من برنامج «كابيتانو مصر»، منذ قليل، على قناة «ON»، والمخصص لاكتشاف المواهب الشابة في كرة القدم، وأطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر، ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية، واستغلال المواهب المهمشة في كل أرجاء الجمهورية، وأطلقت على البرنامج اسم «كابيتانو مصر».

النهوض بالكرة المصرية

ويستهدف برنامج اكتشاف المواهب، التواجد في كل محافظات مصر لاكتشاف أبرز المواهب في كرة القدم، والمساهمة في النهوض بالكرة المصرية، وزيادة عدد المحترفين المصريين في الخارج.