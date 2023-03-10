10 معلومات عن الشيخ محمد سيد طنطاوي.. ألقى أول خطبة في الصف الأول الثانوي

تحل اليوم الذكرى الثالثة عشر لرحيل الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق، الذي توفي في 10 مارس 2010، عن عمر يناهز 82 عامًا، والذي تولى الكثير من المناصب القيادية فى الأزهر، كما عُين مفتيًا للديار المصرية في 28 أكتوبر1986 حتى تعيينه في 27 مارس 1996 شيخًا للأزهر.

الشيخ محمد سيد طنطاوي

ولد «طنطاوي» في قرية سليم بمركز طما التابعة لمحافظة سوهاج في 28 أكتوبر 1928.

وتلقى مراحل تعليمه الأولى في قريته ثم التحق بالمعهد الديني وأكمل دراسته وتخرج في كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عام 1958.

حفظ القرآن الكريم في سن صغيرة، ونجح في إلقاء أول خطبة جمعة في الصف الأول الثانوى، حينما توفى إمام وخطيب مسجد المنطقة التي كان يسكن بها بعدما انتقل إلى الإسكندرية.

عمل طنطاوي إماما وخطيبا في وزارة الأوقاف عام 1960.

حصل على الدكتوراه عام 1966 وعُين مُدرسا في كلية أصول الدين عام 1968.

وتدرج شيخ الأزهر السابق في المناصب إلى أن عين عميدًا لكلية أصول الدين بأسيوط في 1976، كما عمل بالتدريس في السعودية وليبيا.

أشهر كتب محمد سيد طنطاوي

عين مفتيًا للديار المصرية في 1986، ثم تولى مشيخة الأزهر منذ عام 1996 إلى رحيله، ودفن في البقيع بالمدينة المنورة.

توفى الشيخ محمد سيد طنطاوى، في مثل هذا اليوم 10 مارس عام 2010 عمر يناهز 81 عاما، إثر نوبة قلبية تعرض لها أثناء حضوره إحدى الفعاليات الدينية في السعودية.

وتمت الصلاة عليه بعد صلاة العشاء في المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة، ودفن بمقبرة البقيع.

أصدر الدكتور محمد سيد طنطاوي نحو 20 كتابًا، من بينها: «معاملات البنوك وأحكامها الشرعية، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، بنو إسرائيل في القرآن والسنة، الاجتهاد في الأحكام الشرعية، آداب الحوار في الإسلام».