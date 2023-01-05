نجل فضيلة الإمام محمد سيد طنطاوي بعد تكريم الرئيس: «فخور بمسيرة والدي»

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، خلال فعاليات زيارته لقرية «أم دومة»، التابعة لمركز طما بمحافظة سوهاج، عدة أسماء ورموز بالمحافظة، من بينهم فضيلة الإمام الدكتور محمد سيد طنطاوي، ابن قرية «سليم»، وتسلم جائزته نجله المستشار عمرو محمد سيد طنطاوي.

الفخر والاعتزاز بتكريم الرئيس

قال المستشار عمرو طنطاوي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يشعر بحالة من الفخر والاعتزاز بمسيرة والده فضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي، كما شكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا التكريم لوالده، كابن من أبناء الصعيد ومحافظة سوهاج.

وتابع عمرو طنطاوي، أن هذه الجائزة الأولى التي تسلمها باسم والده بعد وفاته، وسلمت الجائزة لفضيلة الإمام الأكبر محمد سيد طنطاوي، لما له من إسهامات عديدة في نشر الفكر الإسلامي المستنير.

«أم دومة».. قرية نموذجية

وشهدت قرية أم دومة بمركز طما، وهي إحدى قرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، لتصبح قرية نموذجية، وبها وحدة صحية ونقطة إسعاف وتجديد مركز الشباب والمدرسة، إذ بدأت بها الزيارة الرئاسية، وتناول وسط أهلها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإفطار.

وأعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادته بوجوده في محافظة سوهاج وسط الأهالي، قائلا: «أنا سعيد بوجودي بينكم، أنا رجل بسيط وأحب الجلوس مع الناس الطيبين»، وجاء ذلك على هامش افتتاحه لعددًا من المشروعات القومية، ضمن مبادرته الرئاسية «حياة كريمة» في محافظة سوهاج، إذ قالت طفلة للرئيس: «8 سنين من حكمك مش 80 سنة ولا 30، عمل حاجات عوزاه لها سنين، قوى شرطة وقوى جيش، وضبط لينا منظومة العيش»، وسط تصفيق حاد من الحضور.