انطلاق فعاليات مؤتمر دسوق السنوي بكفر الشيخ لبحث الجديد في أمراض الصدر

انطلقت صباح اليوم الجمعة، فعاليات مؤتمر دسوق السنوي بمحافظة كفر الشيخ، في نسخته السادسة موسم 2023، والذي عُقد بأحد فنادق كفر الشيخ، وذلك لبحث وعرض الجديد في الأمراض الصدرية، وعرض أحدث طرق العلاج والتشخيص المناسب بما يتواكب مع أحدث الوسائل العلمية والعالمية.

مؤتمر دسوق السنوي لبحث الجديد في أمراض الصدر

جاء ذلك بحضور الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتورة سماح جاد، مدير الطب العلاجي بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، و150 طبيبًا في تخصصات الأمراض الصدرية، والعناية المركزة، والباطنة، والأطفال.

بينما ألقى المحاضرات حوالي 30 طبيبًا من أساتذة الأمراض الصدرية على مستوى الجامعات المصرية في مقدمتها جامعات القاهرة، والإسكندرية، والأزهر، وطنطا، وكفر الشيخ وغيرها من مختلف الجامعات المصرية.

رصد الجديد والتشخيص المناسب في الأمراض الصدرية

وأكد الدكتور محمد كمال وهدان، رئيس المؤتمر، أن الغرض من مواصلة تنظيم المؤتمر في نسخته السادسة موسم 2023 جاء لعرض ورصد الجديد والتشخيص المناسب في الأمراض الصدرية، والحالات الحرجة، وأمراض صدر الأطفال مع عرض أحدث طرق العلاج المناسبة وفقًا لكل حالة.

وكشف الدكتور أحمد مكاوي، منسق عام المؤتمر، افتتاح المؤتمر بعرض محاضرات تشمل أحدث طرق علاج أمراض الصدر مثل الألتهاب الرئوي، والحساسية، والأمراض المعدية في مقدمتها حالات «كورونا»، مع عرض التطور العلمي والطبي في السنوات الأخيرة.

عرض علاج حالات الأمراض الصدرية بمختلف أنواعها

ولفت منسق عام المؤتمر إلى أنه جرى عرض الجهود المبذولة من أطباء الصدر في القطاعات الصحية، كما شملت المحاضرات عرض جميع علاج حالات الأمراض الصدرية بمختلف أنواعها.