السجن المؤبد لسائق قتل شخصا بـ«عصا» في كفر الشيخ

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ «الدائرة الأولى»، اليوم الخميس، حضوريًا بمعاقبة سائق بالسجن المؤبد لإدانته عما أُسند إليه بقتل شخص وفي الدعوى المدنية بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، والزمته المحكمة بالمصاريف الجنائية.

أحداث القضية

صدر الحكم برئاسة المستشار علاء الدين شجاع، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين أحمد طاهر شتا، ومحمد السيد قزامل، وسكرتارية محمد رضا، وذلك في أحداث القضية رقم 5953 لسنة 2022 جنح قسم أول شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 2212 لسنة 2022 كلي كفر الشيخ.

تعدى المتهم على المجني عليه بالضرب

وكان المستشار سعود محمد نجيب المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية أحال «م.م.س.ع»، 38 عامًا، سائق، ويُقيم بإحدى القرى التابعة، لمركز كفر الشيخ، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، لاتهامه بأنه في يوم 22 يونيو 2022 بدائرة قسم أول شرطة كفر الشيخ قتل المجني عليه «س.ا.ر.ح»، عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم علي ذلك.

وكشف أمر إحالة المتهم عن تعدي المتهم على المجني عليه بالضرب مستخدمًا أداة «عصا» وكال له ضربة واحدة استقرت برأسه قاصدًا من ذلك إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.