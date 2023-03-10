خبير تحول رقمي: مصر سوقا واعدة لتصدير التطبيقات الذكية

قال إسلام نصر الله، خبير التحول الرقمي، أن مصر سوقا واعدة لتصدير التطبيقات الذكية، وأن الدولة المصرية مهتمة جدا بتنمية مهارات الشباب المصري، مشيرا إلى أنه يستهدف تصدير أفكار الشباب المبتكرة ومهارتهم في هذا المجال إلى الخارج ليكون هناك عائد كبير من العملة الصعبة، وإن شركته تهدف إلى تصدير التطبيقات الذكية التي تم تطويرها بأيدي مصرية إلى الخارج لتوفير العملة الصعبة التي مصر في أمس الحاجة لها في ظل الازمة الاقتصادية الحالية.

4 براءات اختراع في مجال التطبيقات الذكية

وكشف نصر الله، عن أن الشركة لديها 4 براءات اختراع في مجال التطبيقات الذكية وهي «تاسكد ان – سند – أصلي – أملاكي»، وكلها تطبيقات تم تطويرها على يد مبرمجين مصريين، واختارت أن تنشئ في مصر مصنع للعقول والابتكارات، مؤكداً أن صناعة التطبيقات الذكية واعدة في ظل الثورة التكنولوجية الحالية، حيث أنها تعتبر وقود الثورة الصناعية الرابعة.

إطلاق تطبيق تاسكد

وأوضح نصر الله، أن الشركة بدأت بإطلاق تطبيق تاسكد ان في السوق المصرية خلال العام الماضي 2022، ولدينا حالياً 98 عميلا يستخدمون التطبيق ونوفر لهم خدمات الدعم الفني على أعلى مستوى.

تصدير التطبيقات الذكية

وتابع نصر الله: «إنه عندما تم عرض مشروع تطوير تطبيق Taskedin على شركات متخصصة في بلاروسيا قدروا تكلفة تطوير التطبيق حتى المرحلة التي وصل لها بنحو 3 ملايين دولار، ولم يصدقوا أنه تم تطويره في مصر، وهو ما يوضح أن مصر سوقا واعدة لتصدير التطبيقات الذكية وهذا ما نستهدفه من خلال مصنعنا الرابع للعقول في مصر، وهو تصدير أفكار الشباب المبتكرة ومهارتهم في هذا المجال إلى الخارج».

القيمة السوقية الإجمالية للشركات التي تطور تطبيقات الأجهزة المحمولة

وكانت تقارير حديثة كشفت عن أن القيمة السوقية الإجمالية للشركات التي تطور تطبيقات الأجهزة المحمولة بلغت نحو 544 مليار دولار عام 2019 ما يزيد بمقدار 6.5 مرات عن القيمة السوقية لشركات البرمجيات التي لا تطور تطبيقات للأجهزة المحمولة، كما ضخ المستثمرون، خلال العام 2021 حوالي 73 مليار دولار كاستثمارات في شركات تطبيقات الأجهزة المحمولة بزيادة نسبتها 27% سنوياً.