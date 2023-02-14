وكالة الطاقة الدولية: قطاع النفط حقق أرباحا تخطت 4 تريليونات دولار في 2022

أعلنت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الثلاثاء، أن قطاع النفط والغاز العالمي حقق أرباحا تجاوزت أربعة تريليونات دولار خلال 2022، وفقا لشبكة «سكاي نيوز» عربية.

شركات النفط الكبرى حققت أرباحا قوية

من جهته، قال رئيس وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، إننا إذا أردنا تحقيق أهداف اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ، فلا بد أن ينخفض الطلب على النفط خاصة في الشرق الأوسط، مضيفا في إعتقاده أن مؤتمر «كوب28» قد يكون معيارا لتغيير المسار بالنسبة لدول الشرق الأوسط.

وحققت أربع من الشركات الخمس الكبرى وهي «شل» و«شيفرون» و«إكسون موبيل» و«توتال إنرجي» أرباحا صافية قوية في العام الماضي، بينما سجلت شركة «بريتيش بتروليوم – بي. بي» ربحا قياسيا وصل إلى 27.7 مليار دولار.

الأرباح الصافية أثارت غضب العالم

كما بلغ صافي أرباح شركات النفط 151 مليار دولار في عام 2022، حيث إن شركة «توتال إنرجي» الفرنسية حققت أرباحا بالغة وصلت إلى 20.5 مليار دولار، الأمر الذي أثار جدلا واسعا وأصبح نقاشا حول فرض مزيد من الضرائب على هذه الأرباح الضخمة.

وأثارت هذه الأرباح الصافية غضب الحكومات والمنظمات غير الحكومية، في ظل أزمتي الطاقة والمناخ التي يشهدها العالم، وتحدث الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم، عن أرباح «مشينة».

وكانت الشركات استفادت بالكامل من ارتفاع أسعار النفط، حين وصل سعر برميل خام برنت إلى ما يقرب من 140 دولار في مارس 2022، وارتفع الغاز إلى نحو 377 دولار أميركي للميغاوات ساعة خلال الصيف الماضي في أوروبا، أي أعلى من السعر المعتاد 15 مرة.