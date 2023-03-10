«أورمان الدقهلية» لـ قناة الحياة: توزيع 10 آلاف كرتونة مواد غذائية ضمن «كتف في كتف»

قال المستشار سيد الشوربجي مدير جمعية الأورمان بالدقهلية، إننا نعمل تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي، في مبادرة «كتف في كتف»، ونوزع على أبناء الدقهلية 10 آلاف كرتونة و10 آلاف كيلو لحوم بلدي.

جمعية الأورمان تتواصل مع الأهالي على مدار العام

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «أهل بلدنا» على قناة «الحياة»: «مبادرة كتف في كتف ليست مبادرة اسم فقط أو مبادرة ورقية، ولكن الجمعية تتواصل على مدار العام مع الأهالي والمواطنين من أبناء محافظة الدقهلية، من حيث عمليات القلب والكراسي المتحركة والأطراف الصناعية أو عمليات العيون».

التمكين الاقتصادي

وتابع: «على مستوى التمكين الاقتصادي قدمنا نحو 1000 مشروع تمكين اقتصادي خلال عام، وهو تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومستمرون في العطاء، كذلك في موسم عيد الأضحى، ونذبح في المحافظات كافة، ونوزع نحو 500 ألف كرتونة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى مستشفى الشفاء الذي يقدم كل خدماته بالمجان، ونوصل مياه صالحة للشرب بالمجان».