رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«أورمان الدقهلية» لـ قناة الحياة: توزيع 10 آلاف كرتونة مواد غذائية ضمن «كتف في كتف»

كتب:

محمد أسامة رمضان
05:21 م | الجمعة 10 مارس 2023
لوجو قناة الحياة

لوجو قناة الحياة

قال المستشار سيد الشوربجي مدير جمعية الأورمان بالدقهلية، إننا نعمل تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي، في مبادرة «كتف في كتف»، ونوزع على أبناء الدقهلية 10 آلاف كرتونة و10 آلاف كيلو لحوم بلدي.

جمعية الأورمان تتواصل مع الأهالي على مدار العام

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «أهل بلدنا» على قناة «الحياة»: «مبادرة كتف في كتف ليست مبادرة اسم فقط أو مبادرة ورقية، ولكن الجمعية تتواصل على مدار العام مع الأهالي والمواطنين من أبناء محافظة الدقهلية، من حيث عمليات القلب والكراسي المتحركة والأطراف الصناعية أو عمليات العيون».

التمكين الاقتصادي

وتابع: «على مستوى التمكين الاقتصادي قدمنا نحو 1000 مشروع تمكين اقتصادي خلال عام، وهو تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومستمرون في العطاء، كذلك في موسم عيد الأضحى، ونذبح في المحافظات كافة، ونوزع نحو 500 ألف كرتونة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى مستشفى الشفاء الذي يقدم كل خدماته بالمجان، ونوصل مياه صالحة للشرب بالمجان».

اقرأ المزيد:

شبكة تليفزيون الحياة تبث فعاليات مبادرة «كتف في كتف» من الإسماعيلية

شبكة تليفزيون الحياة تنقل فعاليات «كتف في كتف» مباشرة من الغربية

شبكة تليفزيون الحياة تنقل على الهواء مباشرة فعاليات مبادرة «كتف في كتف» من المنوفية

قناة الحياة تشارك كتف في كتف بتغطية خاصة.. بيان رسمي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
بقلم محمد أسامة رمضان