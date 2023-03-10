قناة الحياة تشارك كتف في كتف بتغطية خاصة.. بيان رسمي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

يقدم برنامج «أهل بلدنا» المذاع على قناة الحياة، تغطية شاملة وحية لانطلاق فعاليات مبادرة «كتف في كتف»، أكبر مبادرة حماية اجتماعية يطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، إذ أعلن التحالف الوطني اليوم انطلاق فعاليات مبادرة «كتف في كتف» استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك بعدد 16 محافظة وهي (القاهرة – الجيزة – القليوبية – الغربية – المنوفية – الشرقية – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة – الإسكندرية – الإسماعيلية – الفيوم – بني سويف – سوهاج – الأقصر – أسوان)، وتشمل تلك الفعاليات تعبئة وتوزيع كراتين المواد الغذائية على الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا من أهالي تلك المحافظات بمشاركة متطوعي التحالف.

غطية خاصة من كل المحافظات لحظة بلحظة

اهتم البرنامج بمشاركة الفعاليات وعمليات التعبئة والتوزيع في تغطية خاصة من كل المحافظات لحظة بلحظة من خلال عقد بعض اللقاءات مع ممثلي التحالف الوطني والمتطوعين.

ويعد برنامج «أهل بلدنا» هو البرنامج التليفزيوني الأول الخاص بالتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والذي بدوره يوثق ويستعرض الجهود التي ينفذها التحالف الوطني على الأرض لخدمة المواطنين، فضلا عن تقديم لقاءات مع مسئولي تلك المؤسسات ومع المواطنين المستفيدين.

ويعرض البرنامج يوم الجمعة من كل أسبوع في تمام الواحدة ظهرا، وتقدمه الإعلامية مها موسى، ويأتي بمثابة نافذة لسماع شكاوى واستغاثات المواطنين ساعيا لحلها مع كل الجهات المعنية، إذ يحرص القائمون على البرنامج على تلقي طلبات ومقترحات المشاهدين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالبرنامج.

تأتي مبادرة «كتف في كتف» والتي تعد أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا، وتماشيا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك بتقديم 4 ملايين صندوق مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية، إذ بدأت المبادرة بالمواطنين في المحافظات الحدودية، لتخفيف العبء عليهم والتقليل من حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، وللمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات.

انطلاق التحالف الوطني

يذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي انطلق في شهر مارس 2022، بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، عام 2022، عاما للمجتمع المدني، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، إذ يضم 25 ألف جمعية قاعدية ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي في المحافظات، منها الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحادا نوعيا و27 اتحادا إقليميا، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية، وصحية، وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.