رئيس قبرص يتعهد بتخصيص 2% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري

أعلن رئيس قبرص نيكوس كريستودوليدس، اليوم الجمعة، أن بلاده ستخصص 2% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري، أسوة بالدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

الرئيس القبرصي يهدف إلى التماشي مع حملة الاتحاد الأوروبي الأخيرة

وقال «كريستودوليدس» - في تصريح نقلته شبكة «إيه بي سي نسوز» الأمريكية - إنه يهدف إلى التماشي مع حملة الاتحاد الأوروبي الأخيرة الرامية إلى تعزيز قدرة الردع وتعزيز البنية التحتية الدفاعية.

«كريستودوليدس»: بدون قوة ردع قوية فإن كلمتك في شؤون السياسة الخارجية محدودة

وأضاف: «لقد عملت كوزير للخارجية وأعلم أنه بدون قوة ردع قوية وبدون دفاع قوي، فإن كلمتك في شؤون السياسة الخارجية محدودة بشكل واضح».