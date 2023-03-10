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رئيس قبرص يتعهد بتخصيص 2% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري

كتب:

أ ش أ
05:16 م | الجمعة 10 مارس 2023
الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس

الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس

أعلن رئيس قبرص نيكوس كريستودوليدس، اليوم الجمعة، أن بلاده ستخصص 2% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري، أسوة بالدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

الرئيس القبرصي يهدف إلى التماشي مع حملة الاتحاد الأوروبي الأخيرة

وقال «كريستودوليدس» - في تصريح نقلته شبكة «إيه بي سي نسوز» الأمريكية - إنه يهدف إلى التماشي مع حملة الاتحاد الأوروبي الأخيرة الرامية إلى تعزيز قدرة الردع وتعزيز البنية التحتية الدفاعية.

«كريستودوليدس»: بدون قوة ردع قوية فإن كلمتك في شؤون السياسة الخارجية محدودة 

وأضاف: «لقد عملت كوزير للخارجية وأعلم أنه بدون قوة ردع قوية وبدون دفاع قوي، فإن كلمتك في شؤون السياسة الخارجية محدودة بشكل واضح».

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