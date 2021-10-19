الرئيس القبرصي: تعاوننا مع مصر واليونان لا يستهدف إقصاء أحد

قال نيكوس اناستاسيادس الرئيس القبرصي، إن الحوار المتعلق بالأزمة مع تركيا يأتي في إطار تطبيق قرارات الأمم المتحدة، مضيفًا «نقوم بالتووصل للحلول التي ستكفل المناخ لوجود دولة أوروبية تحافظ على حقوق القبارصة اليونانيين وأيضًا الأتراك».

اختراق المنطقة الاقتصادية والاعتداء على البحار

وأضاف الرئيس القبرصي، خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة المصرية اليونانية القبرصية: «تطرقت إلى المواقف المتعنتة من الجانب التركي واختراق المنطقة الاقتصادية القبرصية والاعتداء على اتفاقية البحار واستغلال أراضي لم تكن ملكا للقبارصة الأتراك، بل هي تحت الاحتلال التركي، ويجري استغلالها؛ من أجل إنشاء قاعدة لطائرات مسيرة وإنشاء ميناء عسكري، بالإضافة إلى الاستفزاز المتواصل في هذه السياسة».

حل القضية القبرصية على أساس المبادئ

وأوضح «اناستاسيادس»، أن من مصلحة تركيا المساهمة في حل القضية القبرصية على أساس المبادئ، لا على أساس سلوكيات تصنفها بأنها دولة تصنع الاضطراب ودولة ذات نواة توسعية.

وأشار، إلى أن التعاون مع مصر وقبرص والاتحاد الأوروبي، لا يستهدف إقصاء أي طرف حتى تركيا، لكن عليها أن تحترم القانون الدولي وسيادة جيرانها.