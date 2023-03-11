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سحب ملفات معاون نيابة إدارية دفعة 2022 اليوم

كتب:

محمد عيسى
10:52 ص | السبت 11 مارس 2023
النيابة الإدارية- أرشيفية

النيابة الإدارية- أرشيفية

تبدأ النيابة الإدارية، اليوم السبت، إجراءات سحب وتقديم ملفات المتقدمين لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2022.

وأشار المستشار محمد سمير، المتحدث اسم النيابة الإدارية، في بيان، اليوم السبت، إلى أن ذلك يتم بمقر رئاسة النيابة الإدارية بميدان النجدة بمدينة 6 أكتوبر، من التاسعة صباحا وحتى الثانية والنصف عصرًا، ووفق الأيام المحددة لكل جامعة بناءً على الجدول المعلن مسبقًا والصادر عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية. 

 

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محمد عيسى
بقلم محمد عيسى

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