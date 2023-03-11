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«الداخلية»: تحرير 1661 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
10:27 ص | السبت 11 مارس 2023
الملصق الإلكتروني-صورة أرشيفية

الملصق الإلكتروني-صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الداخلية في بيان رسمي، عن تحرير الإدارة العامة للمرور عدد 1661 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، على مستوى محافظات الجمهورية المختلفة.

ضبط 534 مخالفة لقائدي الدراجات النارية

وحسب بيان وزارة الداخلية، تم ضبط 534 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، بالإضافة إلى رفع عدد 50 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

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بقلم محمد بركات وبسمة عبدالستار