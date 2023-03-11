«الداخلية»: تحرير 1661 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الداخلية في بيان رسمي، عن تحرير الإدارة العامة للمرور عدد 1661 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، على مستوى محافظات الجمهورية المختلفة.

ضبط 534 مخالفة لقائدي الدراجات النارية

وحسب بيان وزارة الداخلية، تم ضبط 534 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، بالإضافة إلى رفع عدد 50 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.