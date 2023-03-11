وصول اليخت «هارموني في» لميناء بورسعيد السياحي

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صحفي، استقبال ميناء بورسعيد السياحي اليخت «HARMONY V»، فجر اليوم، وعلى متنه 48 سائحاً من جنسيات مختلفة، و17 فردا ضمن طاقم اليخت.

ويغادر الركاب اليخت لمدينة القاهرة لزيارة الأماكن الأثرية والسياحية ضمن رحلات سياحة اليوم الواحد، ويغادر اليخت صباح غد الأحد، مستكملاً رحلته البحرية فى حوض البحر المتوسط.

المرة الثانية خلال أيام

تجدر الإشارة إلى أن هذا اليخت السياحي يصل الميناء للمرة الثانية خلال أيام قليلة بعد الرحلة الأولى له وعلى متنه 15 سائحاً و20 من أفراد طاقم البحارة، مما يؤكد ثقة ملاك السفن والتوكيلات الملاحية في مواني المنطقة وجاهزيتها لاستقبال السفن واليخوت السياحية.

إجراءات دخول السفينة

من جانب آخر، أكدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إدارة ميناء بورسعيد السياحي اتخذت جميع الإجراءات الخاصة بدخول اليخت إلى الميناء والتنسيق مع الجهات المعنية، لإنهاء الإجراءات الخاصة بمغادرة السائحين.

كان ميناء بورسعيد السياحي استقبل السفينة السياحية «كريستال السماوية»، وعلى متنها 1000 سائح من مختلف الجنسيات، وهي الرحلة الثانية من نوعها خلال أسبوع لميناء بورسعيد السياحي، ضمن برنامج لجولات سياحية خلال موسم الشتاء الحالي.