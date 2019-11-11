استقبل ميناء بورسعيد السياحي، التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، اليخت السياحي «تاليسمان ج» talisman .c القادم من مالطا، والذي جرى بناؤه عام 2011 حيث صمم بشكل فولاذي بهيكل من الألومنيوم، ويعتبر من اليخوت المخصصة للسيارات، وجرى بناؤه بشركة Turquoise Yachts في Pendik، إسطنبول.

في هذا السياق، قال اللواء محمد براية، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية للقطاع الشمالي، أن اليخت يعد الثاني من نوعه خلال العام الحالي الذي يصل الميناء السياحي، وسيغادر الميناء استكمالا لرحلته متجها إلى دبي بعد إنهاء طاقم اليخت جولتهم الحرة في مدينة بورسعيد، مشيرا إلى أن استقبال هذا اليخت يساهم في تشجيع سياحة اليخوت واستعادة سياحة اليوم الواحد.

وأضاف "براية" أنه جرى اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة والاستعدادات لرسو اليخت، وذلك بالتنسيق مع محافظة بورسعيد وتحركات قناة السويس والإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس ومديرية الأمن وهيئة تنشيط السياحة، لافتا إلى جاهزية الميناء لاستقبال السفن السياحية، وعلى أتم استعداد لتقديم كل الدعم للجهات المتعاملة للظهور بالمظهر اللائق.