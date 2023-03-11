رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

طرح أداة جديدة لتحسين الكتابة عبر الذكاء الاصطناعي قريبا

كتب:

مارينا رؤوف
07:52 م | السبت 11 مارس 2023
الكتابة على الهاتف

الكتابة على الهاتف

أعلنت إحدى شركات التكنولوجيا، طرح أداة جديدة تستخدم جزء من الذكاء الاصطناعي بتطبيق ChatGPT لإنشاء نصوص.

أداة جديدة تستخدم الذكاء الصناعي في الكتابة

وقال موقع «ماشابل» إن أداة GrammarlyGO الجديدة التي تستخدم نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بـ ChatGPT لإنشاء نصوص، يمكن من خلالها للمستخدمين صياغة المستندات، وإنشاء رسائل البريد الإلكتروني والرد عليها.

وأوضحت أنه يمكن تحرير الكتابة للنبرة والوضوح والطول، وتصميم المفاهيم أو الخطوط العريضة للمشروع، داخل التطبيقات التي يعملون فيها.

وتقع GrammarlyGO في أدوات منصة Grammarly ‏ وهي عبارة عن منصة لتحسين الكتابة باللغة الإنجليزية تعتمد على الحوسبة السحابية، وتستخدم المنصة تقنيات الذكاء الصناعي ومعالجة اللغات الطبيعية، والتي يتم دمجها بدورها في تطبيقات مثل Microsoft Word و Slack وتطبيقات الويب مثل Gmail وامتداد المتصفح لـ Chrome. 

وهذا يعني عمليًا أينما ذهبت لكتابة شيء ما أو إنشاء بريد إلكتروني أو فتح مستند Google، سيكون GrammarlyGO موجودًا لمساعدتك في تحسين الكتابة.

اقرأ المزيد:

«You» محرك بحث جديد ينافس «جوجل».. يستخدم الذكاء الصناعي وسهل التحكم

دراسة: «ChatGPT» يتسبب بتسريح نصف موظفي الشركات في الولايات المتحدة

«ميتا» تعلن عن نسخة جديدة من الذكاء الاصطناعي.. أصغر وأفضل أداء من «ChatGPT»

فيروس خبيث يستغل ChatGPT لسرقة بيانات المستخدمين على «السوشيال ميديا»
مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.