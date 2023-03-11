طرح أداة جديدة لتحسين الكتابة عبر الذكاء الاصطناعي قريبا

أعلنت إحدى شركات التكنولوجيا، طرح أداة جديدة تستخدم جزء من الذكاء الاصطناعي بتطبيق ChatGPT لإنشاء نصوص.

أداة جديدة تستخدم الذكاء الصناعي في الكتابة

وقال موقع «ماشابل» إن أداة GrammarlyGO الجديدة التي تستخدم نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بـ ChatGPT لإنشاء نصوص، يمكن من خلالها للمستخدمين صياغة المستندات، وإنشاء رسائل البريد الإلكتروني والرد عليها.

وأوضحت أنه يمكن تحرير الكتابة للنبرة والوضوح والطول، وتصميم المفاهيم أو الخطوط العريضة للمشروع، داخل التطبيقات التي يعملون فيها.

وتقع GrammarlyGO في أدوات منصة Grammarly ‏ وهي عبارة عن منصة لتحسين الكتابة باللغة الإنجليزية تعتمد على الحوسبة السحابية، وتستخدم المنصة تقنيات الذكاء الصناعي ومعالجة اللغات الطبيعية، والتي يتم دمجها بدورها في تطبيقات مثل Microsoft Word و Slack وتطبيقات الويب مثل Gmail وامتداد المتصفح لـ Chrome.

وهذا يعني عمليًا أينما ذهبت لكتابة شيء ما أو إنشاء بريد إلكتروني أو فتح مستند Google، سيكون GrammarlyGO موجودًا لمساعدتك في تحسين الكتابة.