إصابة 3 عسكريين سوريين في هجوم إسرائيلي على محيط بلدة مصياف

تصدت الدفاعات الجوية السورية، في ساعة مبكرة من اليوم الأحد، لهجوم إسرائيلي على محيط مدينة مصياف بريف حماة الغربي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وفي وقت لاحق، أشار مصدر للوكالة الروسية، إلى إصابة 3 عسكريين سوريين بجروح.

رشقات صواريخ

وكان مصدر عسكري، قال في وقت سابق، إن في حوالي الساعة 07:15 من صباح اليوم الأحد بالتوقيت المحلي «06:15 بتوقيت القاهرة»، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال لبنان مستهدفاً بعض النقاط في ريفي طرطوس وحماة، مشيرا إلى تصدي وسائط الدفاع الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها.

خسائر مادية

وأضاف المصدر، أن العدوان الإسرائيلي، أسفر عن وقوع بعض الخسائر المادية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية«سانا».