سلسلة انفجارات تهز «حلب» شمال سوريا

أعلنت وسائل إعلام، عن سلسلة انفجارات هزت مدينة «حلب» شمال سوريا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

مندوب سوريا بالأمم المتحدة: يجب تخلي بعض الدول عن نهجها العدائي والخاطئ حيال بلاده

وفي وقت سابق، قال مندوب سوريا الدائم لدى منظمة «الأمم المتحدة»، السفير بسام صباغ، ضرورة تخلي بعض الدول عن نهجها العدائي والخاطئ حيال بلاده، مؤكداً خلال جلسة لـ«مجلس الأمن الدولي»، أن استمرار بعض الدول في التغاضي عن التهديد الخطير الذي تمثله حيازة تنظيمات إرهابية أسلحة دمار شامل، يثير مخاطر جدية لجميع الدول الأعضاء، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا».