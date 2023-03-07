رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

سلسلة انفجارات تهز «حلب» شمال سوريا

كتب:

حسن رمضان
01:39 ص | الثلاثاء 07 مارس 2023
آثار قصف سابق على حلب السورية-صورة أرشيفية

آثار قصف سابق على حلب السورية-صورة أرشيفية

أعلنت وسائل إعلام، عن سلسلة انفجارات هزت مدينة «حلب» شمال سوريا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

مندوب سوريا بالأمم المتحدة: يجب تخلي بعض الدول عن نهجها العدائي والخاطئ حيال بلاده

وفي وقت سابق، قال مندوب سوريا الدائم لدى منظمة «الأمم المتحدة»، السفير بسام صباغ، ضرورة تخلي بعض الدول عن نهجها العدائي والخاطئ حيال بلاده، مؤكداً خلال جلسة لـ«مجلس الأمن الدولي»، أن استمرار بعض الدول في التغاضي عن التهديد الخطير الذي تمثله حيازة تنظيمات إرهابية أسلحة دمار شامل، يثير مخاطر جدية لجميع الدول الأعضاء، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا».

اقرأ المزيد:

الإمارات أرسلت 134 طائرة مساعدات إلى سوريا منذ وقوع الزلزال

«الدولية للصليب الأحمر» تحذر من انهيار منظومة المياه بشمال غربي سوريا

سوريا تطالب بتحرك أممي عاجل لمعاقبة إسرائيل وضمان عدم تكرار اعتداءاتها عليها

سوريا تتصدى لقصف في سماء دمشق.. ومصادر: إسرائيل استهدفت أسلحة إيرانية

انهيار منزل الفنانة السورية سهر أبو شروف بمدينة حلب: كنت ناوية أصلحه
بقلم حسن رمضان