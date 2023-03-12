إصابة رئيس الإكوادور بفيروس كورونا

قال مكتب الرئاسة في الإكوادور، إنَّ الفحوصات أثبتت إصابة الرئيس جييرمو لاسو بـ«كوفيد-19»، موضحًا أنه سيواصل العمل عن بعد.

حالة لاسو الصحية جيدة

وأضاف المكتب أنَّ حالة لاسو الصحية جيدة وسيظل في العزل لمدة أربعة أيام وفقا للتوصيات الطبية.

وكان رئيس الإكوادور، أصيب لأول مرة بالفيروس في يونيو 2022.

الرئيس الإكوادوري خضع لعملية جراحية ناجحة

وكان قد خضع الرئيس الإكوادوري جييرمو لاسو لعملية جراحية ناجحة، فى أغسطس الماضى في الولايات المتحدة لعلاج سرطان الجلد، الذي تم اكتشافه مؤخرا، حسبما ذكرت الحكومة الإكوادورية.

وخضع رئيس الإكوادور، 66 عاما، لعملية جراحية في بلاده في 29 يوليو لإزالة سرطان من نفس الجفن .

تولى الرئيس الإكوادوري منصبه في مايو 2021 وبعد شهر خضع لعملية جراحية في الولايات المتحدة تمت فيها إزالة كيس من منطقة أسفل الظهر والتي أدت الى لجوءه لاستخدام عصا بسبب اهماله الكبير لها.