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فيديو يوثق لحظة انفجار بركان سانجاي المدمر في الإكوادور

كتب:

وكالات
10:49 ص | الثلاثاء 07 مارس 2023
بركان سانجاي

بركان سانجاي

تسبب النشاط البركاني والأمطار الغزيرة لبركان «سانجاي» في العديد من الآثار السلبية في منطقة الأمازون الإكوادورية، وتقترح السلطات اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة.

وأشارت صحيفة «إنفوباي» الأرجنتينية إلى أن بركان سانجاي، آخر بركان جنوب الإكوادور، في كورديليرا ريال، في مقاطعة مورونا سانتياجو الأمازونية، يحافظ على نشاطه البركاني، وفقًا للمعهد الجيوفيزيائي التابع لمدرسة البوليتكنيك الوطنية.

وأوصت سلطات دائرة المخاطر والطوارئ الوطنية بإغلاق الطريق، واتخاذ ببعض التدابير الوقائية للمواطنين من البركان.

ومنعت الشرطة الوطنية مرور السيارات على الطريق، بينما قام مسؤولو دائرة المخاطر بمراقبة القطاع، في حين أشارت وزارة النقل والأشغال العامة إلى أنه يجري تحليل الإجراءات المتعلقة بالإغلاق المؤقت للطريق السريع ماكاس بويو، ونُصح السائقون باستخدام الطريق البديل سوكوا - سيبا - إشبيلية.

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