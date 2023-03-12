وصول 5 طائرات تحمل مواد إغاثية لمتضرري الزلزال إلى دمشق وحلب واللاذقية

وصلت 5 طائرات من الإمارات وروسيا، اليوم الأحد، إلى مطارات دمشق وحلب واللاذقية الدولية محملة بالمواد الإغاثية والغذائية والمساعدات الإنسانية لمتضرري الزلزال.

سانا: طائرة إماراتية تحمل 26.4 طن من المواد الإغاثية

وذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا»، أن طائرة إماراتية محملة بـ30 طنًا و50 كيلوجراما من المواد الغذائية وصلت إلى مطار دمشق الدولي ووصلت طائرة روسية تحمل مساعدات إغاثية للمتضررين من الزلزال.

كما وصلت طائرة الشحن الجوي السورية من موسكو تحمل 25 طن مواد ومساعدات إغاثية تم تنظيمها من قبل السفارة السورية في موسكو ومقدمة من الجالية السورية في روسيا الاتحادية والشعب الروسي لمتضرري الزلزال.

وإلى مطار اللاذقية الدولي، وصلت طائرة إماراتية تحمل 26.4 طن من المواد الإغاثية لمتضرري الزلزال، بينما وصلت إلى مطار حلب الدولي طائرة أخرى تحمل 35 طنًا من المساعدات الإنسانية والغذائية للمتضررين من الزلزال.