إحصاء مفصل بعدد الهزات الارتدادية منذ زلزال شرق المتوسط في سوريا وتركيا

استعرض المركز الوطني للزلازل بسوريا إحصاء مفصلا بعدد الهزات الارتدادية التي أعقبت زلزال شرق المتوسط الذي وقع يوم 6 فبراير الماضي، وأسفر عن آلاف الضحايا والمصابين والمشردين في سوريا وتركيا، بحسبما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

الهزات الارتدادية وصلت إلى 4 آلاف

قال المركز الوطني إن الهزات الارتدادية وصلت إلى 4 آلاف خلال 4 أسابيع منذ وقوع الزلزال، وكشف المركز تفاصيل عدد الهزات تبعا لقوة درجاتها، والبالغ 3867 هزة، على النحو التالي:

وأضاف المركز أن الهزات بقوة 2 إلى 3 درجات وصلت إلى 1943 هزة، وعدد الهزات بقوة 3 إلى 4 درجات بلغت 1502، ومن قوة 4 إلى 5 وصلت إلى 378 هزة ارتدادية، ومن قوة 5 إلى 6 درجات بلغت 33 هزة، و أكثر من 6 درجات بلغت 4 هزات.

34 هزة ارتدادية منذ بداية العام 2023

وأشار المركز إلى أن زلزالا بقوة 7.5 درجة وقع عقب الزلزال الكبير الذي كان بقوة 7.8 درجة، أما مجموع الأحداث الزلزالية خلال الـ36 يوما منذ بداية عام 2023 حتى حدوث الزلزال يوم 6 فبراير، كانت 34 هزة وكانت أكبر قوة لها 4.7 درجة.

وتتواصل الهزات الارتدادية رغم مرور قرابة شهر في سوريا وتركيا عقب الزلزال شرق المتوسط.