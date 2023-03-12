العثور على جثة سيدة مسنة بالمنوفية.. والأمن يلقي القبض على المتهم

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بركة السبع بمديرية أمن المنوفية من إحدى السيدات بالعثور على جثة شقيقة زوجها مسنة ربة منزل.

تمّ تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية أسفرت جهودها عن أن وراء ارتكاب الواقعة أحد العاملين بأحد المستشفيات له معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات تمّ استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وقرر بسابقة تعرفه على المجني عليها لترددها على المستشفى محل عمله لتلقى العلاج ولعلمه بأنها تقيم بمفردها فاختمر في ذهنه فكرة سرقتها والتخلص منها وبتاريخ الواقعة توجه إلى مسكنها بدعوى السؤال عنها ثم تخلص منها، واستولى منها على (مشغولات ذهبية - هاتف محمول - مبلغ مالي) ولاذ بالهرب، كما أرشد عن المسروقات.