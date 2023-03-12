«التخطيط»: المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يحظى بدعم سياسي غير مسبوق

التقت دكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالدكتورة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، لمناقشة دور المجلس في تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة.

دعم وتمكين المرأة

وخلال اللقاء أشارت وزيرة التخطيط إلى توجه الدولة المصرية في دعم وتمكين المرأة، موضحه أنه يمثل نقطة التقاء في جميع محاور رؤية الدولة المصرية وبرامجها التنموية، مؤكدة أن الاهتمام بدعم المرأة وتمكينها أصبح متأصلاً في التوجه التنموي للدولة، لافتة إلى إعطاء الدولة الأولوية للمساواة بين الجنسين كجزء من رؤية مصر 2030.

وأكدت أن الدولة المصرية لديها قناعة راسخة بأن تمكين المرأة لا بد أن يتم النظر إليه من منظور شامل ومتكامل، سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، موضحة أن المرأة تمثل عماد الأسرة وحجر الأساس لبناء مجتمع صحي وسليم.

المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

وأوضحت «السعيد»، أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يتمتع بدعم سياسي غير مسبوق، موضحة أنه من خلال هذا المشروع يتم إدارة القضية السكانية من منظور تنموي شامل للارتقاء بالخصائص السكانية، متابعة أن الدولة تعتمد في إدارة هذه القضية علي أنشطة اقتصادية لتمكين المرأة.

كما يتضمن المشروع برنامج للحوافز الإيجابية بهدف تغيير دوافع السيدات لزيادة الإنجاب، فضلًا عما تضمنه المشروع من إضافة محور للتدخل الرقمي للوصول الذكي للفئات المستهدفة ورفع كفاءة عملية المتابعة والتقييم وضمان استدامة الأنشطة المختلفة، مؤكدة أن المشروع يركز في محاوره المختلفة على تقديم حوافز إيجابية، وهو ما يتسق مع هدف المشروع في تحقيق تنمية بشرية شاملة والارتقاء بجودة حياة الإنسان المصري.

التعاون بين الجهات المختلفة

كما أكدت أهمية التعاون بين الجهات المختلفة لتحقيق المشروع على الوجه الأكمل، ومن تلك الجهات المجلس القومي للطفولة والأمومة، موضحة أن التعاون بين الوزارة والمجلس يمتد من خلال العديد من المشروعات التنموية التي تستهدف تمكين المرأة.