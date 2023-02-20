وزيرة التخطيط: الدولة تستثمر في العنصر البشري.. والسوق لا يحتاج التعليم التقليدي

قالت الدكتورة هاله السعيد وزيرة التخطيط، إن التعليم الفني قاطرة التنمية في مصر، لذلك تمنحه الحكومة أولوية خاصة، وأن مصر بها عدد كبير من الشباب وبالتالي نستثمر في العنصر البشري من خلال التعليم.

خطة الإصلاح الهيكلي في الدولة

أوضحت وزيرة التخطيط خلال الملتقى الدولي للتعليم الفني والتكنولوجي والتدريب المهني، أن خطة الإصلاح الهيكلي في الدولة المصرية من بينها كفاءة ومرونة سوق العمل وهذا مرتبط بنوعية التعليم الذي يقدم للشباب، ومع الزيادة السكانية هناك ميزة أن 60%؜ من الشباب.

المهارات في التعليم

وقالت إن المهارات في التعليم أولوية للحكومة لذلك نهتم بمخرجات العملية التعليمية لكن لدينا فجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، والسوق لا يحتاج كل هذا التعليم التقليدي، وبدأنا إنشاء مدارس تكنولوجية وجامعات تكنولوجية وتطوير المناهج الفنية.

وزيرة التخطيط: الحكومة مهتمة بتطوير إمكانيات ومهارات الشباب

وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط إن الحكومة مهتمة بتطوير إمكانيات ومهارات الشباب المصري لمواكبة سوق العمل عالميا، أن الشباب المصري الراغب في العمل بالخارج يجب أن تكون لديه مهارات استثنائية وهو ما تعمل الحكومة على تطبيقه على الأرض من خلال خطة التنمية المستدامة بالإضافة إلى التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية.

وأضافت وزيرة التخطيط خلال المعرض والملتقي الدولي للتعليم الفني، أن الحكومة تتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين لتحقيق أكبر قيمة مستفادة للشباب المصري والطلاب الملتحقين في المدارس التكنولوجية والجامعات الدولية.