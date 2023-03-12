تأجيل دعوى إسقاط عضوية وكيل «محامي جنوب القاهرة» لـ25 يونيو 

أجلت محكمة مجلس الدولة، الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي، لشطب وكيل نقابة جنوب القاهرة للمحامين لصدور حكم جنائي وبات ضده.

وقال سامح في دعواه، إن هناك حكما جنائيا نهائيا وبات صدر ضد المذكور وقيامه بتهديد محام في أثناء أداء عمله، بما يفقد معه شروط القيد الواجبة، وفق قانون المحاماة، ومنها حسن السيرة وعدم صدور أحكام جنائية ضد صاحب القيد بالنقابة طيلة فترة قيده.

قانون المحاماة

واستندت الدعوى إلى ما جاء في قانون المحاماة من شرط ألا يكون المحامي قد سبق صدور حكم عليه فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق ما لم يكن قد رد اعتباره إليه ، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلا للاحترام الواجب للمهنة وألا تكون قد صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية أو اعتزال وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق.

بلاغ في نيابة الأزبكية

يذكر أنّ الوكيل هدد جيهان العراقية عقب خروجها من نيابة الأزبكية نتيجة تقديمها بلاغ ضد عدد من الأشخاص المتعدين عليها.