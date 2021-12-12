مزاد سيارات نيابة الأزبكية ومنشأة ناصر.. أبرزها مرسيدس وشيفروليه

يقام بعد 10 أيام مزاد لسيارات القضايا والمضبوطة بنيابتي قسمي شرطة الأزبكية ومنشأة ناصر، والذي سيقام من يوم 22 ديسمبر الجاري 2021، والذي يشمل سيارات ودراجات نارية لنيابات مختلفة، ويعتبر المزاد تابع لمزادات الإدارة المركزية للمبيعات التابعة لهيئة الخدمات الحكومية في مصر.

وأكدت الإدارة المركزية للمبيعات، في إعلانها الرسمي عبر موقع التعاقدات الحكومي، أن جلسة المزاد ستقام في النادي المصري القاهري في عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط، وتبدأ الجلسة في تمام الساعة 12 ظهراً، ويبلغ سعر كراسة الشروط والمواصفات 400 جنيه شاملة الدمغات وضريبة القيمة المضافة.

وجاء في كراسة الشروط من حق راغب الدخول في المزاد، أن يقوم بإحضار فني والتوجه إلى مكان تجميع السيارات ومعاينتها قبل موعد الجلسة، وفى يوم الجلسة يتم دفع مبلغ مالي كتأمين دخول مزاد يبلغ 10 آلاف جنيه يتم استرداده في حالة عدم الحصول على السيارة، كما تضمنت الشروط الدخول على السيارات والدراجات البخارية كل سيارة أو موتوسيكل على حدة ونظام المزايدة علني وليست بالأظرف المغلقة.

وتستعرض «الوطن» أهم السيارات التي في مزاد سيارات نيابة الأزبكية ومنشأة ناصر

مزاد سيارات نيابة الأزبكية ومنشأة ناصر

هيونداي فيرنا 2014 و2013

ميتسوبيشي لانسر 2008

شيفروليه بيك أب 2013

سيارات مرسيدس

2 فيات 128

فيات 1300

سوزوكي فان 2013

سوزوكي بيك أب 2011.

280 دراجة نارية وفسبا متنوعين.

مزاد سيارات منشأة ناصر

شيفروليه أفيو

شيفروليه لانوس

نيسان بيك أب

دراجات نارية «موتوسيكل»

فسبا

تكاتك

يذكر أن سوق السيارات شهد تذبذب في الأسعار بسبب انتشار جائحة كورونا خلال الفترة الماضية، مما أدى إلى ركود في سوق سيارات الجديدة وارتفاع بأسعار السيارات المستعملة.