«التنمية الحضرية» لقناة الحياة: المرحلة الأولى من تطوير حدائق الفسطاط تنتهي يونيو المقبل

قال المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، إن رئيس الوزراء زار اليوم تطوير حدائق الفسطاط ومسجد عمرو بن العاص، كما زار منطقة «السكر والليمون» بالجيارة، وهي امتداد مشروع سور مجرى العيون، والمقرر انتهاء المرحلة الأولى منها يونيو المقبل.

تنفيذ على مستوى عالمي

وأضاف «صديق»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أنه يجرى تنفيذ مشروع حدائق الفسطاط على مستوى عالمي بمساحة 500 فدان.

ولفت إلى أن المشروع يتكون من 8 مناطق، هي منطقة استثمارية ومنطقة ثقافية ومنطقة المغامرات ومنطقة الفنادق والمنطقة التجارية ومنطقة القصبة، والساحة الخارجية عمرو بن العاص ستتحول لساحة ترفيهية، بتكلفة 6 مليار جنيه.

وأوضح أن رئيس الوزراء بأن المرحلة الأولى للمشروع، والتي تتكون من المنطقة الثقافية وساحة عمرو بن العاص، تنتهي في يونيو المقبل، لافتا أن المشروع يحتوي على 3 تباب كبار، ستكون كلها مزروعة.

مناطق سكنية وفندقية

وأشار إلى أن الحديقة سيكون بها منطقة سكنية وفندقية، وجرى تسميها بـ «جوهرة الفسطاط»، بتكلفة 3 مليارات جنيه، ليكون إجمالي تكلفة المشروع 9 مليارات جنيه.