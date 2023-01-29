«التنمية الحضرية»: نعمل على المنطقتين الاستثمارية والثقافية ضمن تطوير حدائق الفسطاط

كشف المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، أنّه جاري العمل على عدد من المشروعات ضمن خطة الدولة لتطوير القاهرة التاريخية وإعادة الطابع الحضاري لها، من خلال إعادة تأهيلها مرة أخرى، مع الحفاظ على الطابع الإسلامي لها، تنفيذا لتكليفات مجلس الوزراء.

«التنمية المحلية»: هدفنا استعادة الوجه الحضاري لقلب العاصمة

وأشار رئيس صندوق التنمية الحضرية، في حديثه لـ«الوطن»، إلى أنّه جاري متابعة أعمال التنفيذ بالمنطقة الاستثمارية والمنطقة الثقافية، ضمن تطوير «حدائق الفسطاط»، وهو أحد مشروعات صندوق التنمية الحضرية ضمن خطة تطوير القاهرة التاريخية لاستعادة الوجه الحضاري لقلب العاصمة.

وأكد «صديق» أن مشروع تطوير القاهرة التاريخية، يقوم على الحفاظ على النسيج العمراني، حيث تم العمل على المرحلة العاجلة، والتى تضم 5 مناطق وهي الحسين، منطقة باب زويلة، منطقة حارة الروم، منطقة درب اللبانة، منطقة مسجد الحاكم بأمر الله.

طرح وحدات مشروع «داره» داخل 9 محافظات لجميع المواطنين

كما أشار رئيس صندوق التنمية الحضرية، إلى أنّ مشروع تطوير القاهرة التاريخية، يستهدف إعادة تشكيل المنطقة التاريخية، بما يتناسب مع تاريخها وقيمتها الكبرى، والمردود الاقتصادي والاستثماري، من خلال المزج بين الترميم والتطوير ويشمل مشروع القاهرة التاريخية عدد من المراحل.

وأوضح «صديق»، أن صندوق التنمية الحضرية يعمل خلال هذه الفترة على عدد كبير من المشروعات، والتي تتمثل في «مشروع تطوير المناطق غير المخططة، مشروع تطوير الأسواق العشوائية، مشروع تطوير حدائق الفسطاط، مشروع تطوير عواصم المدن والمحافظات والذي شهد طرح أول نتائجه من خلال طرح وحدات المرحلة الأولى من مشروع «داره» داخل 9 محافظات على مستوى الجمهورية، لجميع المواطنين.