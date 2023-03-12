جسم متوهج بسماء طرطوس في سوريا يصيب مواطنين بالهلع

ظهر جسم متوهج بسماء طرطوس في سوريا، وتداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي صورا ولقطات فيديو له، وذكر متابعون أنه تمت مشاهدته في مدينة اللاذقية أيضا.

وأظهرت لقطات الفيديو جسما متوهجا يميل لونه إلى الأحمر المتلهب في سماء طرطوس الساحلية فى سوريا، ما أصاب الكثيرين بحالة هلع ونزل بعضهم إلى الشارع.

مصدر الضوء فى سماء طرطوس بسوريا هو شعلة مصانع

من جهته، أوضح حساب الفلكية العربية السورية على موقع فيسبوك أن مصدر الضوء في سماء طرطوس فى سوريا، شعلة مصانع أو شعلة باخرة انعكست على ذرات الماء المتبلورة في الغيوم وشكلت هذا الجسم.

وأشارت الفلكية العربية السورية إلى أنها ظاهرة طبيعية سببها الأعمال البشرية تحدث في سماء العديد من الدول.

كما استغرب بعض السكان هذه الظاهرة، انتهز آخرون الفرصة للتندر حول الصحون الفضائية أو أنها «قربت تنحل» في إشارة إلى الأزمة السورية، وعلق آخرون باقتراب نهاية العالم أو بانفجار بركان ما في مدينة طرطوس في سوريا.

وتعرضت سوريا في فبراير الماضي، لزلزال شرق المتوسط المدمر والذي ضرب تركيا وسوريا في السادس من فبرير الماضي، وخلف أكثر من 53 ألف قتيل.

ضحايا زلزال سوريا

وقدرت الأمم المتحدة عدد قتلى الزلزال في سوريا بـ6 آلاف شخص

وأفاد رئيس وكالة إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا، يونس سيزر، بارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في بلاده إلى 47975 قتيلا بينهم 6278 أجنبيا، وتعرض ما لا يقل عن 230 ألف مبنى للتدمير أو للضرر في تركيا.