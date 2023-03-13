كيف انهار بنك «سيليكون فالي» الأمريكي خلال 48 ساعة فقط؟

تصدر بنك سيليكون فالي «SVB»، الذي يعد الوجهة المفضلة للشركات الأمريكية الناشئة في مجال التقنية، خلال اليومين عناوين الأخبار وذلك بعد انهياره، تاركا عملاءه ومستثمريه في وضع صعب.

أكبر فشل لبنك أمريكي

انهار بنك وادي السيليكون، الذي يواجه سحبًا غير اعتيادي للودائع وأزمة في رأس المال، صباح الجمعة الماضية وسيطر عليه المنظمون الفيدراليون.

ووُصف انهيار البنك بأنه أكبر فشل لبنك أمريكي منذ انهيار مؤسسة (واشنطن ميوتشوال) Washington Mutual، التي كانت تعد كبرى الشركات الأمريكية العاملة في مجال الادخار والإقراض، في شهر سبتمبر 2008، بحسب البوابة العربية للأخبار التقنية.

كيف تأسس بنك سيليكون فالي؟

وتأسس بنك سيليكون فالي عام 1983، وتخصص في الأعمال المصرفية للشركات التقنية الناشئة.

وقدم التمويل لما يقرب من نصف شركات التقنية والرعاية الصحية المدعومة من رأس مال المخاطرة الأمريكي.

كثيرون ممن هم خارج وادي السيليكون لم يسمعوا بالبنك، مع أنه يُعد من بين أكبر 20 بنكا تجاريا أمريكيا، وبلغ إجمالي أصوله 209 مليارات دولار أمريكي بحلول نهاية العام الماضي، وذلك بحسب مؤسسة التأمين الفيدرالية.

عمليات سحب بقيمة 42 مليار دولار

ودائع البنك تضاعفت أكثر من 4 مرات خلال 4 سنوات من 44 مليار دولار في 2017 إلى 189 مليارا في نهاية 2021، فيما نمت قروضه التي يقدمها للشركات الناشئة من 23 مليار دولار إلى 66 مليارا، ما يعني أن البنك رقم كبير في القطاع المصرفي الأمريكي.

قصة الانهيار باختصار بدأت عندما فاجأ البنك المستثمرين بحاجته إلى جمع 2.25 مليار دولار لدعم ميزانيته العمومية، وشعر المودعون بالخوف على أموالهم فقاموا بعمليات سحب مذهلة بقيمة 42 مليار دولار في نهاية يوم الخميس.

فشلت عملية زيادة رأس المال، ومع زيادة الطلب على على سحب الودائع كانت مسيرة البنك التي بدأت قبل 40 سنة، قد انتهت خلال 48 ساعة.

سلسلة رفع الفائدة

استثمر البنك بنهاية 2021 نحو 128 مليار دولار، معظمها في سندات الرهن العقاري وسندات الخزانة، جاء 2022 وبدأت سلسة رفع الفائدة مع ترسخ التضخم، ما أدى لانخفاض أسعار السندات ليصبح البنك مكشوفا.

دفع تراجع الاكتتابات العامة في وول ستريت الشركات الناشئة لسحب ودائعها، ما فاقم صعوبة حصول البنك على تمويل من الاكتتابات العامة.

تداعيات على القطاع المصرفي الأمريكي

انهيار بنك سيليكون فالي قد يكون له تداعيات على أجزاء أخرى في القطاع المصرفي داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وعالميا سيتأثر كل المودعين من الأفراد والشركات خارج أمريكا ومن المؤكد أنهم لن يحصلوا على كل أموالهم.

انهيار بنك سيليكون فالي سيكون له تداعيات أكبر بكثير من حجمه، إذ ستمتد آثاره عالميا، وقال المستشار جيرمي هانت إنه عمل إلى جانب رئيس الوزراء ريشي سوناك ومحافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي إلى وقت متأخر من الليلة الماضية وطوال عطلة نهاية الأسبوع لإيجاد حل لتداعيات انهيار بنك سيليكون فالي في المملكة المتحدة.