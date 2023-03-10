ضربة للشركات الناشئة عالميا.. بنك وادي السيليكون يخسر 1.8 مليار دولار

خسر بنك وادي السيليكون أكبر البنوك دعمًا للشركات الناشئة، نحو 1.8 مليار دولار، وانخفضت الأسهم في SVB أكبر انخفاض لها في يوم واحد، حيث تراجعت بأكثر من 60% وخسرت 20% أخرى في تعاملات ما بعد الإغلاق، وأطلقت الشركة بيع الأسهم بعد أن خسرت حوالي 1.8 مليار دولار عندما تخلصت من محفظة أصول، لا سيما سندات الخزانة الأمريكية، ولكن الأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة للبنك هو أن بعض الشركات الناشئة التي لديها أموال مودعة قد تم نصحها بسحب الأموال، وفقا لما نشرته «بي بي سي».

وتنصح الشركات في محفظتها بسحب الأموال

وقالت هانا تشيلكوفسكي، مؤسسة صندوق Blank Ventures، وهو صندوق يستثمر في التكنولوجيا المالية، لـ«بي بي سي»، إن الوضع كان جامحًا، وتنصح الشركات في محفظتها بسحب الأموال: «أنه لأمر مجنون كيف انهارت الأمور بهذا الشكل ... الشيء المثير للاهتمام هو أنه البنك الأكثر صداقة مع بدء التشغيل ودعم الشركات الناشئة كثيرًا من خلال Covid، الآن يخبر المستثمرون الجريئون شركات محافظهم بسحب أموالهم».

SVB مقرضًا مهمًا للشركات في المرحلة المبكرة

ويعتبر SVB مقرضًا مهمًا للشركات في المرحلة المبكرة «الشركات الناشئة»، وهو الشريك المصرفي لما يقرب من نصف شركات التكنولوجيا والرعاية الصحية المدعومة من المشاريع الأمريكية التي تم إدراجها في أسواق الأسهم العام الماضي، ولم يرد SVB على الفور على طلب بي بي سي للحصول على مزيد من التعليقات، وفي السوق الأوسع، كانت هناك مخاوف بشأن قيمة السندات التي تحتفظ بها البنوك حيث أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى جعل هذه السندات أقل قيمة.

إن البنوك ضحية لارتفاع أسعار الفائدة

ولكن إذا كان على المقرضين، مثل بنك سيليكون فالي، أن يبيعوا السندات التي يحتفظون بها بخسارة فقد يكون لذلك تأثير على أرباحهم، وقال راي وانج، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كونستليشن ريسيرش الاستشارية ومقرها وادي السيليكون لبي بي سي: «البنوك ضحية لارتفاع أسعار الفائدة، لم يظن أحد في بنك سيليكون فالي وفي كثير من الأماكن أن هذه الزيادات في أسعار الفائدة ستستمر كل هذا الوقت وأعتقد أن هذا ما حدث حقًا، لقد راهنوا على خطأ».

خسائر أكبر أربعة بنوك أمريكية

وتراجعت الأسهم في البنوك في جميع أنحاء العالم، حيث خسرت أكبر أربعة بنوك أمريكية، بما في ذلك جي بي مورجان وويلز فارجو، أكثر من 50 مليار دولار من القيمة السوقية، وقال أحد أصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية لبي بي سي إن أحداث اليوم كانت جامحة ووحشية، كما تراجعت أسواق الأسهم في آسيا يوم الجمعة، بقيادة انخفاض الأسهم في البنوك.

رفع أسعار الفائدة بشكل حاد أثناء محاولتها كبح التضخم

وقامت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم - بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا - برفع أسعار الفائدة بشكل حاد أثناء محاولتها كبح التضخم، وتميل البنوك إلى الاحتفاظ بمحافظ كبيرة من السندات ونتيجة لذلك تتعرض لخسائر محتملة كبيرة، ولا يمثل انخفاض قيمة السندات التي تحتفظ بها البنوك مشكلة بالضرورة ما لم تضطر إلى بيعها.