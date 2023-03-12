والد حداد حلوان المقتول على يد طليق شقيقته يكشف تفاصيل جديدة

روى «محمود محمد طلبة» والد «خالد» 41 عاما، يعمل حدادا الذي قتل على يد طليق شقيقته، في منطقة المساكن الاقتصادية بمدينة حلوان بسبب خلافات بينهما، أن المجني عليه هو ابنه الأكبر وأنه منفصل عن زوجته ولديه ثلاثة أطفال وأنه كان العائل له ولأطفاله.

وقال الأب إن ابنه كان سنده بعد ربنا، كان يحب أطفاله ويحاول إعادة زوجته إلى عصمته لأنه كان يحبها وابنة عمه ولذا تردد عدة مرات على الأزهر لأخذ فتوى تبيح له ذلك، حتى يستطيع لم الشمل لأسرته.

كان العائل له ولأطفاله

وأوضح والد المجني عليه في حديثه لـ«الوطن»، أن يوم الواقعة تلقى مكالمة من ابن شقيقه الصغير أخبره فيها أن ابنه الأكبر توفي أثناء تشاجره مع شقيق طليقته وتم نقله إلى مستشفى النصر بشارع عمر بن عبدالعزيز التابعة لدائرة قسم شرطة حلوان فتوجه إلى المستشفى، وعلمت هناك ان ابن شقيقي قام بالتعدى عليه، مستخدمًا سلاحا أبيض عبارة عن سكين، مما تسبب في وفاته، وأنه علم أن سبب تواجد ابنه بمحيط منزل الجاني أنه كان في زيارة لأطفاله، وعند مغادرته منزلهم، فوجئ بالمتهم يجرى خلفه لوجود خلافات بينهما لسابقة تعدى المتهم عليه وإصابته فى عينيه، فانصرف مسرعًا، وذهب إلى ورشته وأحضر ماسورة حديدية، وعاد إليه فقام المتهم بطعنه بسكين في قلبه.

وجود خلافات حول النسب

في ذلك الوقت أوضحت تحريات الأجهزة الأمنية أن سبب ارتكاب الجريمة وجود خلافات حول النسب وسابقة قيام المتوفى بأخذ أبنائه من طليقته المدعوة «دعاء م م ط» 37 عاما، صاحبة محل بقالة حلوان (شقيقة المتهم) فذهب المتهم لسكن المتوفى بمنطقة عرب راشد واعتدى عليه وأخذ أبناء شقيقته وأعادهم لها، ورصدت كاميرات المراقبة مشاهد الواقعة، وجرى التحفظ على مقطع فيديو مصور مدته 3 دقائق.

وقرر قاضي المعارضات بمحكمة زينهم تجديد حبس المتهم 15 يومًا للمرة الثانية، مع طلب تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.

العقوبة القانونية

قال المحامي أحمد على الخبير القانوني، إنه من المتوقع أن تصنف القضية للقتل العمد التي يعاقب عليها الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات نصت على أنه يحكم على فاعل هذه الجناية أي جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، مشيرا إلى أن هذا الظرف المشدد، يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.