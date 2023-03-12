سباق بين سيارتين نقل ينتهي بدهس 3 أشخاص بالمقطم.. مأساة على الأسفلت

كعادته «سلامة عوض» في العقد الخامس من عمره يعمل سمكري، ونجله «مصطفى» مع نهاية كل يوم في تمام الساعة الواحدة صباحًا، ينتهيان من عملهما داخل ورشة لتصليح السيارات، حتى استوقفا شابا يقود توك توك لينقلهما إلى منزلهما الذي يبعد بمسافة كيلو متر عن مسكنهما بحي الأسمرات بدائرة قسم شرطة المقطم، وأثناء سيرهما في أحد الشوارع فوجئوا بسيارتين نقل يتسابقان واصطدمت إحدى السيارتين بالتوك التوك، لينفجر «تنك البنزين»، لينتهي الحادث بوفاة مستقلي التوك التوك الثلاثة، وفر السائقين هاربيين.

حادث دهس بعد يوم عمل

في غضون دقائق قليلة عند نقل جثمان الضحايا إلى المستشفى، ورد إخطار لقسم شرطة المقطم، من غرفة عمليات النجدة بالقاهرة يفيد بوقوع حادث دهس بمنطقة الأسمرات بالمقطم، نتيجة سباق سيارتي نقل، وعقب الانتقال والفحص تبين دهس السيارة النقل مركبة توك توك يستقلها 3 أشخاص، وأسفر الحادث عن مصرع «سلامة عوض» في العقد الخامس من عمره يعمل سمكري، ونجله «مصطفى»، و«زينهم سعد» سائق التوك توك، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة التي رصدت الحادث فور وقوعه.

إحالة السائقين إلى المحاكمة

وأثناء استخراج تصاريح دفن الضحايا الثلاثة، وتم تشييع جنازتهم وسط العشرات من أهالي منطقة المقطم، وتم إلقاء القبض على السائقين، وجرى إحالتهما إلى المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامهما بالتسبب في وفاة الضحايا الثلاث.

الرأي القانوني

وعن العقوبة المنتظرة لكل من سائقي النقل اللذين كانا يتسابقان معًا وتسببا في الحادث، يقول المحامي والخبير القانوني، أحمد عزت: سيتم معاقبتهما طبقًا لما ورد بالمادة 238 في فقرتها الثانية بأن كل من تسبب خطأ في القتل نتيجة إخلال جسيم أو تعاطى مسكر أو مخدر أو نكلا عن مساعدة المجنى عليه فعقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تتجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وهذه الفقرة بها ظرف مشدد للعقوبة.

ونصت المادة 238 في فقرتها الثالثة بأن من تسبب في وفاة أكثر من 3 أشخاص نتيجة إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته القوانين وتوافر ظرف آخر من الظروف السابقة بالفقرتين الأولى والثانية فعقوبة المتهم الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنوات، وأن المتهم إذا ارتكب جريمة تحت تأثير الخمر فتدخل في الظرف المشدد بالفقرة الثانية من المادة 238 من قانون العقوبات.