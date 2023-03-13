وزير الخارجية يستقبل مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا اليوم

يستقبل وزير الخارجية، اليوم، بمقر وزارة الخارجية، جير بيدرسون، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا.

زيارة استهدفت نقل رسالة تضامن من مصر مع سوريا وتركيا

وكان وزير الخارجية، أجرى زيارة في 27 فبراير الماضي، إلى سوريا وتركيا، بتكليف من رئيس الجمهورية، استهدفت نقل رسالة تضامن من مصر مع الدولتين وشعبيهما الشقيقين عقب كارثة زلزال يوم 6 فبراير الماضي، والذي خلف خسائر فادحة بكلتا البلدين، وذلك بحسب بيان وزارة الخارجية.